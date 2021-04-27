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Программа кешбэка в 50% за путёвки в летние лагеря не коснётся уже приобретённых туров

При этом кабмин обратит внимание на вопрос, а россияне, которые хотят вернуть часть средств, должны внимательно изучить условия договора.

27 апреля 2021, 09:21
<p>Фото © Дмитрий Феоктистов / ТАСС </p>

Фото © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Программа кешбэка в 50% за путёвки в детские летние лагеря не коснётся туров, которые были приобретены до соответствующей инициативы президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, возможен ли частичный возврат средств за уже купленные туры.

"Нет. Об этом речь не идёт. И Путин об этом не говорил. Обратной силы не имеет. Но если возникла ситуация, правительство обратит внимание. Я не знаю, какое будет решение, не знаю, возможен ли возврат денег за путёвки, которые уже приобретены. Надо смотреть на условия договоров, которые были подписаны", — заявил официальный представитель Кремля журналистам.

Российские школьники смогут отдыхать в летних лагерях за пределами регионов проживания

Российские школьники смогут отдыхать в летних лагерях за пределами регионов проживания

Напомним, в ходе оглашения Послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря. 27 апреля СМИ сообщили, что россияне откладывают отдых детей в лагерях в ожидании кешбэка в 50%.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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