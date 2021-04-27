Программа кешбэка в 50% за путёвки в летние лагеря не коснётся уже приобретённых туров

Программа кешбэка в 50% за путёвки в детские летние лагеря не коснётся туров, которые были приобретены до соответствующей инициативы президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, возможен ли частичный возврат средств за уже купленные туры.

"Нет. Об этом речь не идёт. И Путин об этом не говорил. Обратной силы не имеет. Но если возникла ситуация, правительство обратит внимание. Я не знаю, какое будет решение, не знаю, возможен ли возврат денег за путёвки, которые уже приобретены. Надо смотреть на условия договоров, которые были подписаны", — заявил официальный представитель Кремля журналистам.