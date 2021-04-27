Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь
В прошлом году из-за пандемии коронавируса святыню доставили на Пасху только в храм Христа Спасителя. А в этом году верующие смогут зажечь собственную лампаду в 15 храмах и церквях.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Благодатный огонь можно будет получить в 15 храмах Москвы вечером в субботу, 1 мая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.
"Ориентировочно после 20:30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь", — говорится в сообщении.
Храмы, в которых можно будет зажечь собственную лампаду:
- Богоявленский кафедральный собор в Елохове
- храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье
- храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках
- Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево
- Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово
- Храм Всех Святых на Соколе
- Всемилостивого Спаса (патриаршее подворье) в Митино
- Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгино
- Храм Преображения Господня на Преображенской площади
- Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках
- Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе
- святителя Иова
- Патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе (патриаршее подворье)
- Храм Живоначальной Троицы в Карачарово
- иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще
- храм святителя Тихона
- Патриарха Всероссийского в Московском.
Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Благодатный огонь доставили на Пасху только в храм Христа Спасителя. К слову, посещение израильской столицы, особенно храма Гроба Господня, тоже было ограниченно. Поэтому лампады с Благодатным огнём были переданы представителями Иерусалимского патриархата российскому послу в Израиле Анатолию Викторову, который лично доставил их на борт самолёта в Россию. За дальнейшую транспортировку Благодатного огня отвечали представители Фонда Андрея Первозванного.
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