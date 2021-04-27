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Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

В прошлом году из-за пандемии коронавируса святыню доставили на Пасху только в храм Христа Спасителя. А в этом году верующие смогут зажечь собственную лампаду в 15 храмах и церквях.

27 апреля 2021, 09:10

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Благодатный огонь можно будет получить в 15 храмах Москвы вечером в субботу, 1 мая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

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"Ориентировочно после 20:30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь", говорится в сообщении.

Храмы, в которых можно будет зажечь собственную лампаду:

- Богоявленский кафедральный собор в Елохове

- храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье

- храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках

- Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево

- Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово

- Храм Всех Святых на Соколе

- Всемилостивого Спаса (патриаршее подворье) в Митино

- Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгино

- Храм Преображения Господня на Преображенской площади

- Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках

- Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе

- святителя Иова

- Патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе (патриаршее подворье)

- Храм Живоначальной Троицы в Карачарово

- иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще

- храм святителя Тихона

- Патриарха Всероссийского в Московском.

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Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Благодатный огонь доставили на Пасху только в храм Христа Спасителя. К слову, посещение израильской столицы, особенно храма Гроба Господня, тоже было ограниченно. Поэтому лампады с Благодатным огнём были переданы представителями Иерусалимского патриархата российскому послу в Израиле Анатолию Викторову, который лично доставил их на борт самолёта в Россию. За дальнейшую транспортировку Благодатного огня отвечали представители Фонда Андрея Первозванного.

Ранее священник рассказал читателям Лайф, как стоит провести Страстную неделю.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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