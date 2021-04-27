Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Благодатный огонь можно будет получить в 15 храмах Москвы вечером в субботу, 1 мая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

"Ориентировочно после 20:30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь", — говорится в сообщении.

Храмы, в которых можно будет зажечь собственную лампаду: - Богоявленский кафедральный собор в Елохове - храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье - храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках - Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево - Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово - Храм Всех Святых на Соколе - Всемилостивого Спаса (патриаршее подворье) в Митино - Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгино - Храм Преображения Господня на Преображенской площади - Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках - Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе - святителя Иова - Патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе (патриаршее подворье) - Храм Живоначальной Троицы в Карачарово - иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще - храм святителя Тихона - Патриарха Всероссийского в Московском.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Благодатный огонь доставили на Пасху только в храм Христа Спасителя. К слову, посещение израильской столицы, особенно храма Гроба Господня, тоже было ограниченно. Поэтому лампады с Благодатным огнём были переданы представителями Иерусалимского патриархата российскому послу в Израиле Анатолию Викторову, который лично доставил их на борт самолёта в Россию. За дальнейшую транспортировку Благодатного огня отвечали представители Фонда Андрея Первозванного.

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