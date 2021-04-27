Стало известно, кому в первую очередь будут ставить новые обязательные прививки

Вакцины, которые скоро сделают обязательными в профилактическом календаре прививок, в первую очередь будут ставить детям. Об этом рассказал врач инфекционной больницы № 2 в Москве Илья Акинфиев.

"Эти прививки хорошо зарекомендовали себя в Москве и Евросоюзе, они нужны. В педиатрии они ставятся именно детишкам. Потому что от ротавирусной инфекции, например, прививка делается именно для того, чтобы уберечь грудничков от заболевания. Они тяжело его переносят, пока маленькие", — отметил Акинфиев в интервью Ura.ru.

Как пояснил инфекционист Евгений Тимаков, взрослым подобные прививки уже не нужны, поскольку именно детский организм тяжело переносит заболевания, от которых и вакцинируют малышей. К слову, в странах, где девочкам делают прививку от вируса папилломы человека, наблюдается снижение случаев онкологии среди женщин, подчеркнул медик. Также он добавил, что подобные прививки весьма дорогие. Например, только вакцина от ВПЧ стоит порядка 200 долларов.

"Если государство берёт на себя эти обязательства — это прекрасно. Потому что мы сможем делать эти вакцины не по финансовой возможности, а в рамках профилактики здоровья населения", — подытожил Тимаков.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что намерены добавить в национальный календарь вакцинации ещё четыре прививки. Туда должны войти вакцины против ротавирусной инфекции (с 2022 года), ветрянки (с 2023 года), ВПЧ (с 2024 года) и менингококковой инфекции (с 2025 года).

А ранее вирусолог раскрыл судьбу ковида после того, как он оставит людей в покое. По словам специалиста, чтобы это произошло, иммунитет к болезни должны иметь по меньшей мере 70% человечества.

Авторы