В Нижнем Новгороде подросток восстановил старые "Жигули" и прокатил на капоте инспектора ГИБДД. Видео © СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 16-летний Егор Г. на накопленные карманные деньги купил старые "Жигули", восстановил их и поехал с друзьями кататься по городу. Однако за рулём держался уж очень неуверенно, чем вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД, попытавшихся остановить водителя. Юноша не подчинился законным требованиям правоохранителей и только прибавил газа, а в какой-то момент попал в объектив камеры видеонаблюдения с находящимся на капоте инспектором. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл 21 апреля. Со стражем порядка на капоте подросток проехал около двухсот метров. Когда машина остановилась, все четверо парней, находившихся внутри, бросились врассыпную в попытке убежать, однако были задержаны.

По словам виновника инцидента, он сильно испугался и не стал тормозить из-за шокового состояния. В ходе допроса он раскаялся и признал вину, уточнив, что в этот момент все находившиеся в автомобиле были трезвы. Установлено, что на учёте подросток никогда не стоял, а его семья благополучная.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время парню изберут меру пресечения. Сам сотрудник ГИБДД не пострадал и уже на следующий день вернулся к службе.

Ранее Лайф рассказывал, что в украинском Луцке экипаж патрульной полиции устроил погоню за курьером на мопеде, который показал им средний палец. Молодой человек с приятелем за спиной попытался скрыться от преследования, но потерпел фиаско.

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