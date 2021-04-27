В Хакасии задержали мать троих детей, погибших в страшном пожаре

В Хакасии задержана мать троих малолетних детей, погибших в результате пожара в многоквартирном доме. Как сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту гибели малолетних — двух девочек шести и семи лет и четырёхлетнего мальчика — возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается 30-летняя мать погибших малышей.

Напомним, трагедия произошла вечером 26 апреля. По предварительной версии, женщина ушла по своим делам, заперев детей одних. Возгорание могло произойти из-за детской шалости с огнём, а вот шансов выбраться у ребят не было: квартира расположена на втором этаже, а входная дверь была закрыта.

В ближайшее время следствие отправит в суд ходатайство о заключении задержанной под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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