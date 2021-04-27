В России почти на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Основная причина такого развития событий — пандемия коронавируса, ставшая одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последние 100 лет.
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По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 1,84 года и теперь составляет 71,5 года. Об этом свидетельствуют данные отчёта Министерства здравоохранения РФ.
"Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие", — указано в документе.
Отмечается, что в прошлом году общая смертность в России, согласно отчёту Минздрава, выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Тогда средняя продолжительность жизни граждан РФ составляла 73,34 года. Также в отчёте Минздрава говорится, что к 2030 году необходимо обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
Ранее Лайф писал, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, такая благоприятная тенденция прослеживается в последние годы.
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