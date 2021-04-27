В России за сутки выявили 8053 случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 8053 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 12,9% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8039 человек, скончалось — 392. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 779 425 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 402 678 человек. За весь период в России умерло 108 980 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Как уже писал Лайф, ВОЗ девятую неделю подряд фиксирует рост заболеваемости ковидом. За минувшие семь дней зарегистрировали практически столько же новых случаев, сколько было выявлено за первые пять месяцев пандемии.

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