Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая
Если учащиеся смогут в этот период отдохнуть, то большая часть работодателей России по этому вопросу ещё не определилась.
Фото © ТАСС/ Донат Сорокин
Минобрнауки РФ может объявить дополнительные каникулы для студентов в период с 1 по 10 мая, который в этом году объявили нерабочим. Ведомство готовит соответствующий приказ, об этом рассказал замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.
"Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет всё чётко расписано", — цитирует Афанасьева ТАСС.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора. Позже в Кремле заявили, что длинные выходные не подразумевают введения какого-либо локдауна.
Если студенты могут на этот период уйти на каникулы, то большая часть работодателей России ещё не определилась, что будет делать с длинными майскими выходными. При этом власти разъяснили, как и в каком объёме должна начисляться зарплата в праздники.
Выбор редакции
Студентам из ещё шести стран разрешили вернуться на учёбу в Россию
Преподаватели техникумов и колледжей получат надбавку к зарплате в пять тысяч рублей
После акции 21 апреля полиция задержала корреспондента "Дождя" и наведалась к журналисту "Эха"
Кремль: Россия продолжит контакты с Бразилией, которая не разрешила ввоз "Спутника V"
В Сети появился снимок Лободы без прикрас, где видно, насколько изуродованы её губы
Комментариев: 0