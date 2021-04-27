Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

Минобрнауки РФ может объявить дополнительные каникулы для студентов в период с 1 по 10 мая, который в этом году объявили нерабочим. Ведомство готовит соответствующий приказ, об этом рассказал замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

"Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет всё чётко расписано", — цитирует Афанасьева ТАСС.