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Здание МВД Чехии в Праге эвакуировали из-за угрозы взрыва — видео

Предостережение, поступившее в адрес правоохранителей, было анонимным.

27 апреля 2021, 08:58

Фото © ТАСС / Zuma

В Праге из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из здания МВД Чехии. Видео © IDNES.cz

Угроза взрыва стала причиной эвакуации людей из здания МВД Чехии в Праге. Об инциденте сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Twitter.

"На основании анонимной угрозы взрыва в данный момент происходит эвакуация людей из здания МВД. Предпринимаются меры безопасности", — коротко говорится в сообщении.

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Ранее в Москве из-за задымления в офисе МГТС было эвакуировано более 50 человек. Причиной ЧП стал перегрев системного оборудования.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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