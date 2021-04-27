Здание МВД Чехии в Праге эвакуировали из-за угрозы взрыва — видео
Предостережение, поступившее в адрес правоохранителей, было анонимным.
Фото © ТАСС / Zuma
В Праге из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из здания МВД Чехии. Видео © IDNES.cz
Угроза взрыва стала причиной эвакуации людей из здания МВД Чехии в Праге. Об инциденте сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Twitter.
"На основании анонимной угрозы взрыва в данный момент происходит эвакуация людей из здания МВД. Предпринимаются меры безопасности", — коротко говорится в сообщении.
Ранее в Москве из-за задымления в офисе МГТС было эвакуировано более 50 человек. Причиной ЧП стал перегрев системного оборудования.
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