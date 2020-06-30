Полиция срочно эвакуирует посетителей из ТЦ в пригороде Парижа

Полицейская спецоперация проходит в торговом центре Quatre Temps в деловом парижском пригороде Дефанс. Об этом сообщают пользователи "Твиттера", публикуя фото и видео с места событий. По данным портала France Info, причиной стало анонимное сообщение о том, что в районе замечен подозрительный вооружённый мужчина.