Шойгу сообщил о росте военной опасности в Европе из-за действий США и НАТО
По словам главы российского оборонного ведомства, ответом на них стали внезапные проверки боевой готовности войск РФ.
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Действия США и Североатлантического альянса (НАТО) приводят к росту военной опасности в Европейском регионе. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия", — сказал глава Минобороны РФ.
Среди этих действий Шойгу назвал модернизацию военной инфраструктуры, рост интенсивности оперативной и боевой подготовки, а также подогревание националистических настроений на Украине, которые провоцируют вооружённый конфликт в Донбассе.
Министр заметил, что из-за конфликта, в том числе и на приграничных с Россией районах, были проведены внезапные проверки боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.
"Успешно переброшены на западные рубежи в районы выполнения учебно-боевых задач две армии и три соединения ВДВ", — заметил Шойгу.
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Ранее Лайф сообщал, что Россия вошла в пятёрку стран – лидеров по военным расходам за 2020 год. А на первом месте оказались США, где этот показатель вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов.
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