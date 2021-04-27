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Шойгу сообщил о росте военной опасности в Европе из-за действий США и НАТО

По словам главы российского оборонного ведомства, ответом на них стали внезапные проверки боевой готовности войск РФ.

27 апреля 2021, 09:05
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

Действия США и Североатлантического альянса (НАТО) приводят к росту военной опасности в Европейском регионе. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия", — сказал глава Минобороны РФ.

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Среди этих действий Шойгу назвал модернизацию военной инфраструктуры, рост интенсивности оперативной и боевой подготовки, а также подогревание националистических настроений на Украине, которые провоцируют вооружённый конфликт в Донбассе.

Министр заметил, что из-за конфликта, в том числе и на приграничных с Россией районах, были проведены внезапные проверки боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.

"Успешно переброшены на западные рубежи в районы выполнения учебно-боевых задач две армии и три соединения ВДВ", — заметил Шойгу.

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Ранее Лайф сообщал, что Россия вошла в пятёрку стран – лидеров по военным расходам за 2020 год. А на первом месте оказались США, где этот показатель вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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