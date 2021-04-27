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После акции 21 апреля полиция задержала корреспондента "Дождя" и наведалась к журналисту "Эха"

У сотрудников СМИ, которые освещали незаконные митинги в центре Москвы, проверяют наличие редакционного задания и действующей пресс-карты.

27 апреля 2021, 09:02

Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Двое сотрудников СМИ оказались в поле зрения правоохранительных органов после несогласованной акции сторонников Алексея Навального 21 апреля. В частности, телеканал "Дождь" сообщил, что их корреспондента Алексея Коростелёва увезли из дома для оформления протокола об участии в незаконном мероприятии. Кроме того, полицейские пришли к журналисту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему несогласованную акцию. От него потребовали явиться в ОВД и предъявить редакционное задание.

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Напомним, что митинги сторонников Навального прошли в российских городах вечером 21 апреля. Несанкционированные акции большого количества участников не собрали. Во многих городах страны на них вышло лишь несколько сотен человек, а в 12-миллионной столице примерно шесть тысяч. В Санкт-Петербурге тоже много людей не оказалось. С наступлением темноты митинг завершился: люди сами разошлись.

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Сам Навальный сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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