Шойгу резко ответил Западу на критику военных учений в России — видео

Сергей Шойгу ответил на критику российских военных учений Западом. Видео © Телеграм-канал "Комсомольская правда"

Россия перемещает войска в пределах собственной территории в соответствии со своими же планами. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может.

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", — пояснил Шойгу на заседании Совета министров обороны государств – участников ОДКБ в Душанбе.

Министр подчеркнул, что подобные нападки в адрес России неприемлемы. По его словам, оборона страны будет и впредь делать всё, что сочтёт необходимым, для обеспечения безопасности своих же границ.

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