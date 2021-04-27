Шойгу резко ответил Западу на критику военных учений в России — видео
Москва и впредь будет поступать так, как сочтёт нужным, для обеспечения безопасности своих же границ, отметил глава оборонного ведомства.
Сергей Шойгу ответил на критику российских военных учений Западом. Видео © Телеграм-канал "Комсомольская правда"
Россия перемещает войска в пределах собственной территории в соответствии со своими же планами. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может.
"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", — пояснил Шойгу на заседании Совета министров обороны государств – участников ОДКБ в Душанбе.
Лишняя осторожность не помешает: военный эксперт объяснил, зачем Шойгу отдал приказ готовиться к учениям НАТО
Министр подчеркнул, что подобные нападки в адрес России неприемлемы. По его словам, оборона страны будет и впредь делать всё, что сочтёт необходимым, для обеспечения безопасности своих же границ.
Ранее Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России. Как отметил министр, Североатлантический альянс существенно увеличил активность около южных границ России. По словам Шойгу, одна из главных группировок при переброске сил альянса разворачивается в Причерноморье. В связи с этим глава Минобороны отдал приказ военным быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО.
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