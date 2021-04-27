Кремль: Россия продолжит контакты с Бразилией, которая не разрешила ввоз "Спутника V"

"Контакты будут продолжаться, если данных каких-то не хватает, они будут предоставлены. Ещё раз повторю: спрос в мире очень большой, и сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают в авральном режиме, кто имеет отношение к зарубежным контактам — также в авральном режиме, чтобы производство наладить", — отметил Песков.