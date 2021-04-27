Кремль: Россия продолжит контакты с Бразилией, которая не разрешила ввоз "Спутника V"
Ранее агентство по санитарному надзору не выдало разрешение на использование российской вакцины в стране.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия готова предоставить Бразилии все необходимые дополнительные данные для разрешения поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Контакты будут продолжаться, если данных каких-то не хватает, они будут предоставлены. Ещё раз повторю: спрос в мире очень большой, и сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают в авральном режиме, кто имеет отношение к зарубежным контактам — также в авральном режиме, чтобы производство наладить", — отметил Песков.
При этом он напомнил, что контакт с бразильскими властями по вопросам вакцины осуществляет не Кремль, а Российский фонд прямых инвестиций.
Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. Однако бразильское агентство по санитарному надзору пока не дало разрешение на ввоз российского препарата.
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