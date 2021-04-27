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Песков приветствовал желание Зеленского побеседовать с Путиным и напомнил, о чём должен быть разговор

Намерения главы Украины поговорить о Донбассе не коррелируются с представлениями российского лидера, заметил официальный представитель Кремля.

27 апреля 2021, 09:25
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом главы Украины по поводу возможной встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Замруководителя аппарата президента Козак в постоянном контакте с Офисом Президента Украины", — сказал представитель Кремля.

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Однако, заметил Песков, как уже отмечал Путин, встреча может касаться только проблематики двусторонних отношений, а не урегулирования ситуации в Донбассе, ведь РФ не является стороной конфликта. В Москве убеждены, что единственным выходом в этой ситуации является выполнение Минских соглашений и прямой диалог с ДНР и ЛНР.

"Честно говоря, если мы правильно поняли, то президент Украины говорил, что Донбасс надо обсуждать, и это не совсем коррелируется с представлением Путина, о чём должны быть контакты", — добавил Песков.

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Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

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После этого главы Донецкой и Луганской народных республик выразили готовность встретиться с украинским лидером на линии соприкосновения. Однако Киев отказался вести переговоры с ополченцами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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