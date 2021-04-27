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Володин заявил, что длинные майские выходные помогут в снижении числа заболевших коронавирусом

В сложившейся ситуации многое зависит и от правительства: вопросы о том, как и где проведут каникулы люди, остаются актуальными на фоне "взлетевших цен".

27 апреля 2021, 10:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ заявил, что решение президента России Владимира Путина объявить дни с 4 по 7 мая нерабочими позволит снизить число заболевших коронавирусом и замедлить распространение инфекции.

"Мы всё понимаем с вами: президент решение правильно принял, это возможность снизить количество заболевших. Это возможность разорвать причинно-следственные связи и распространение инфекции", — указал Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что в этой ситуации многое будет зависеть и от правительства. Вопросы, решение которых может повлиять на ситуацию, заключаются в том, как россияне будут отдыхать, где и сколько этот отдых будет стоить, добавил Володин, отметив, что уже сейчас "цены взлетели".

Работу в майские праздники россиянам оплатят в обычном размере

Работу в майские праздники россиянам оплатят в обычном размере

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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