Володин заявил, что длинные майские выходные помогут в снижении числа заболевших коронавирусом

"Мы всё понимаем с вами: президент решение правильно принял, это возможность снизить количество заболевших. Это возможность разорвать причинно-следственные связи и распространение инфекции", — указал Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что в этой ситуации многое будет зависеть и от правительства. Вопросы, решение которых может повлиять на ситуацию, заключаются в том, как россияне будут отдыхать, где и сколько этот отдых будет стоить, добавил Володин, отметив, что уже сейчас "цены взлетели".