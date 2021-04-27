Володин заявил, что длинные майские выходные помогут в снижении числа заболевших коронавирусом

В сложившейся ситуации многое зависит и от правительства: вопросы о том, как и где проведут каникулы люди, остаются актуальными на фоне "взлетевших цен".

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ заявил, что решение президента России Владимира Путина объявить дни с 4 по 7 мая нерабочими позволит снизить число заболевших коронавирусом и замедлить распространение инфекции.

"Мы всё понимаем с вами: президент решение правильно принял, это возможность снизить количество заболевших. Это возможность разорвать причинно-следственные связи и распространение инфекции", — указал Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что в этой ситуации многое будет зависеть и от правительства. Вопросы, решение которых может повлиять на ситуацию, заключаются в том, как россияне будут отдыхать, где и сколько этот отдых будет стоить, добавил Володин, отметив, что уже сейчас "цены взлетели".