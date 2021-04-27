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В России спрогнозировали сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Ситуация с выработкой антител отличается в разных регионах страны и зависит от темпов вакцинации населения.

27 апреля 2021, 10:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Достижение жителями России коллективного иммунитета к коронавирусу ожидается приблизительно в сентябре этого года, но ситуация по регионам различается. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в РФ — это сентябрь 2021 года", — отметила она.

Вице-премьер уточнила, что в субъектах страны ситуация с выработкой антител разнится, уточнив, что это зависит от интенсивности вакцинации.

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На сегодняшний день в России выявлено 4 779 425 случаев заражения CoViD-19 (+8053 за минувшие сутки). За весь период вылечилось 4 402 678 человек, скончалось 108 980 пациентов. Во всём мире ВОЗ девятую неделю подряд фиксирует рост заболеваемости коронавирусом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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