В России спрогнозировали сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу
Ситуация с выработкой антител отличается в разных регионах страны и зависит от темпов вакцинации населения.
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Достижение жителями России коллективного иммунитета к коронавирусу ожидается приблизительно в сентябре этого года, но ситуация по регионам различается. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в РФ — это сентябрь 2021 года", — отметила она.
Вице-премьер уточнила, что в субъектах страны ситуация с выработкой антител разнится, уточнив, что это зависит от интенсивности вакцинации.
На сегодняшний день в России выявлено 4 779 425 случаев заражения CoViD-19 (+8053 за минувшие сутки). За весь период вылечилось 4 402 678 человек, скончалось 108 980 пациентов. Во всём мире ВОЗ девятую неделю подряд фиксирует рост заболеваемости коронавирусом.
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