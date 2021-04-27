Мутировавшие штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
Все отечественные антиковидные вакцины эффективны как против британского, так и против южноафриканского штаммов, напомнила вице-премьер Татьяна Голикова.
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В 54 регионах России выявлены мутировавшие штаммы коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подчеркнув, что ситуация с их распространением находится под контролем.
"Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы <…> выявлены в 54 регионах", — сказала вице-премьер на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Голикова уточнила, что в 48 регионах циркулирует британский штамм, в 11 — южноафриканский, при этом в 22 регионах выявлены штаммы, которые имеют другие мутации. Вице-премьер отметила, что все отечественные антиковидные вакцины эффективны как против британского, так и против южноафриканского штаммов.
Ранее Лайф писал, что ВОЗ девятую неделю подряд фиксирует рост заболеваемости ковидом. За минувшие семь дней зарегистрировали практически столько же новых случаев, сколько было выявлено за первые пять месяцев пандемии. Что касается России, то за минувшие сутки в стране зафиксировано чуть более восьми тысяч новых случаев заражения ковидом.
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