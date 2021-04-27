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Специалисты EMA завершили первый этап экспертизы "Спутника V"

Однако в Еврокомиссии уже заявили, что даже в случае одобрения российская вакцина будет доступна жителям ЕС не раньше конца 2021 года.

27 апреля 2021, 10:01
<p>Фото с официального сайта © Sputnikvaccine.com</p>

Фото с официального сайта © Sputnikvaccine.com

Представители Европейского медицинского агентства в России завершили первый этап инспекции по вакцине "Спутник V" и теперь готовятся посетить производство. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

В Австрии сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V"

В Австрии сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V"

"У нас завершился первый этап <…>, ждём отчёты и готовимся к инспекции на производственных площадках. В этом вопросе мы активно работаем", — проинформировал он.

В Еврокомиссии оценили сроки поставки вакцины "Спутник V" в ЕС

В Еврокомиссии оценили сроки поставки вакцины "Спутник V" в ЕС

Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. Однако бразильское агентство по санитарному надзору пока не дало разрешения на ввоз российского препарата. Создатели российской вакцины сочли это решение политическим.

Напомним, что учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" даже после одной дозы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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