Специалисты EMA завершили первый этап экспертизы "Спутника V"

Представители Европейского медицинского агентства в России завершили первый этап инспекции по вакцине "Спутник V" и теперь готовятся посетить производство. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.