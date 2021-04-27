Специалисты EMA завершили первый этап экспертизы "Спутника V"
Однако в Еврокомиссии уже заявили, что даже в случае одобрения российская вакцина будет доступна жителям ЕС не раньше конца 2021 года.
Фото с официального сайта © Sputnikvaccine.com
Представители Европейского медицинского агентства в России завершили первый этап инспекции по вакцине "Спутник V" и теперь готовятся посетить производство. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
"У нас завершился первый этап <…>, ждём отчёты и готовимся к инспекции на производственных площадках. В этом вопросе мы активно работаем", — проинформировал он.
Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. Однако бразильское агентство по санитарному надзору пока не дало разрешения на ввоз российского препарата. Создатели российской вакцины сочли это решение политическим.
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