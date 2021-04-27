Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК
А накануне столичная прокуратура приостановила деятельность штабов Навального.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Мосгорсуд вынес решение о "запрете определённых действий" в отношении ФБК* по ходатайству прокуратуры в рамках иска о признании фонда экстремистской организацией.
"Судьёй Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определённых действий. Сам перечень мер не подлежит публикации, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме", — говорится в сообщении суда.
Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Алексеем Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране. 26 апреля Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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