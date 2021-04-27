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Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК

А накануне столичная прокуратура приостановила деятельность штабов Навального.

27 апреля 2021, 09:58

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Мосгорсуд вынес решение о "запрете определённых действий" в отношении ФБК* по ходатайству прокуратуры в рамках иска о признании фонда экстремистской организацией.

"Судьёй Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определённых действий. Сам перечень мер не подлежит публикации, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме", — говорится в сообщении суда.

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Штабы Навального прекращают работу в прежнем формате и замораживают страницы в соцсетях

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Алексеем Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране. 26 апреля Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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