Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК

Мосгорсуд вынес решение о "запрете определённых действий" в отношении ФБК* по ходатайству прокуратуры в рамках иска о признании фонда экстремистской организацией.

"Судьёй Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определённых действий. Сам перечень мер не подлежит публикации, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме", — говорится в сообщении суда.

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Алексеем Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране. 26 апреля Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

Авторы