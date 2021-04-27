Скончался актёр, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"
Дата и место похорон артиста, переболевшего коронавирусом и подхватившего пневмонию, на данный момент не определены.
Кахи Кавсадзе. Фото © Kino-teatr.ru
Советский и грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный по роли Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", скончался на 86-м году жизни в Первой университетской клинике в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".
Дата и место прощания и похорон артиста пока не известны. Свои соболезнования уже выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Напомним, в ноябре прошлого года Кавсадзе был госпитализирован с острой дыхательной недостаточностью, развившейся на фоне коронавируса. В декабре сообщалось, что он вылечился от инфекции, однако спустя два месяца артист вновь был доставлен в клинику с двусторонней пневмонией.
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