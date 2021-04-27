"Какой негодяй это придумал?" Валерий Меладзе вступился за брата, угодившего в интимный скандал с Ани Лорак

Певица Ани Лорак в одной из телепередач заявила, что известный продюсер Константин Меладзе настаивал на близких отношениях. По словам девушки, взамен певец и композитор предлагал плодотворное сотрудничество, от чего артистка вежливо отказалась. Брат продюсера Валерий Меладзе резко отреагировал на громкое заявление исполнительницы.

"Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаёте! Научитесь о чём-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и ещё раз учитесь", — приводит слова Меладзе, неприятно удивлённого заявлением певицы, с которой когда-то пел дуэтом, StarHit.

Вступилась за продюсера и Светлана Лобода, в начале 2000-х певшая в "ВИА Гре". Звезда не понимает, почему, если предложения интимного характера от Меладзе поступали, Лорак решила рассказать о них лишь сейчас.

Светлана Лобода высказалась о пикантном скандале Константина Меладзе и Ани Лорак. Видео © Starhit

"Знаете, столько спекуляций на эту тему. Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они всё-таки жили. И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем. Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет", — отметила блондинка.

Не оставила без внимания ситуацию и Лолита. "Мне кажется, все стали помешаны на харассменте и ищут его там, где его просто нет. Меня ради карьеры никто никогда не пытался соблазнить, я всю жизнь делала всё сама", — заявила артистка в беседе с kp.ru.

Как рассказывал Лайф, Ани Лорак раскрыла, что Константин Меладзе вынуждал своих артистов спать с ним. Сама артистка к такому готова не была.

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