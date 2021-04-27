Фанаты потеряли дар речи, увидев новое лицо Зака Эфрона, который стал похож на жертву пластики
Пользователи решили, что любимчик обратился за помощью к косметологам и пластическим хирургам, но результат их работы не может не вызвать улыбку.
Фото © Instagram / zacefron
Экс-звезда Disney и любимчик девушек Зак Эфрон изрядно удивил фанатов, снявшись в видео, посвящённом Дню Земли, пишет Daily Mail. Вместо парня, известного своей "сладкой" внешностью, они увидели карикатурного брутального мужчину. И всему виной его изменившееся лицо.
33-летний актёр выглядел опухшим, а его внезапно появившийся массивный квадратный подбородок стал поводом для шуток и мемов. Звезду "Папе снова 17" и "Счастливчика" сравнили с Губкой Бобом, принцем Чармингом из "Шрека" и даже братьями Богдановыми, которые переборщили с пластикой, изменившись до неузнаваемости.
Фото © Instagram / zacefron, 15minutos.pe
Юзеры пошутили, что Зак из "мальчика" сразу превратился в "мужчину", решив, что он тоже увлёкся пластикой. Впрочем, пользователи озвучили ещё несколько версий таких неожиданных перемен. Они предположили, что лицо артиста распухло из-за удаления зубов мудрости или от чрезмерных алкогольных возлияний.
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Зак Эфрон — американский актёр и певец, который начал сниматься ещё в школьном возрасте. В 2007 году он вошёл в список самых богатых людей, не достигших 25-летнего возраста. Однако успех омрачался тем, что артисту не раз приходилось бороться с наркозависимостью и пристрастием к алкоголю.
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