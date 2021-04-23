Гуф случайно показал на видео, что его похудение обернулось крахом — и теперь он стал ещё больше

Гуфа нельзя назвать приверженцем здорового образа жизни, что неизменно сказывается на его фигуре. Рэпер легко набирает лишние килограммы, и это можно заметить на видео из его инстаграм-сториз.

Видео © Instagram / therealguf

Так, 41-летний исполнитель снял ролик, где обращается к своим подписчикам, обещая пя прислать одному из них подарок. И на кадрах видны заметно округлившееся лицо рэпера и располневшая фигура.

Фото © Instagram / therealguf

Раньше Гуф уже обещал похудеть возмущённым фанатам, которые не стеснялись в выражениях насчёт его веса. "Много комментариев, что я отожрался, раскабанел", — признавался Гуф. Сначала он пытался отшучиваться, оправдывая свой вес карантином, но на снимках в аккаунте действительно стал казаться стройнее.

Видео © Instagram / therealguf

При этом рэперу не впервой извиняться перед фанатами, которые становятся свидетелями его неадекватных выходок и провокационных эфиров в соцсетях. Бывшая возлюбленная музыканта, Айза, отметила: "Он же болен, у него много психических заболеваний. Вот периодически крышняк подъезжает..." Так она прокомментировала ситуацию, когда Гуфа обвинили, что он натравил свою овчарку на соседского ретривера.

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