Главное — жена не против: Юрий Гальцев живёт со своей студенткой, которая родила ему сына
Слухи о романе юмориста с молодой актрисой Марией Насыровой появляются на страницах газет уже десять лет. Оказывается, у артиста, который недавно отметил свой 60-й день рождения, всё под контролем — законная жена знает и ревновать даже не собирается.
Фото © L!FE
Жизнь известного на всём постсоветском пространстве юмориста Юрия Гальцева похожа на сценарий мыльной оперы. Сейчас мужчина живёт вместе с молодой актрисой Марией Насыровой, они воспитывают сына Глеба, которого девушка родила от Гальцева. В то же время мужчина до сих пор состоит в браке с Ириной Ракшиной, с которой они поженились ещё 30 лет назад. Самое интересное — сатирик от законной жены ничего не скрывает и даже умудряется сохранять с ней хорошие отношения.
Юрий Гальцев с Марией Насыровой. Фото © L!FE
Роман Гальцева с Насыровой закрутился после того, как девушка поступила в питерскую театральную академию на курс к юмористу. Отношения развивались так стремительно, что уже в 2016-м у пары родился ребёнок. Коллеги по цеху о семейном положении Юрия прекрасно знают, спокойно говорят, что у него две жены: с одной разводиться не собирается, а на другой не думает жениться. С последней они уже несколько лет живут под одной крышей в элитном доме в Питере.
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Ирина Ракшина. Фото © Instagram / lensovet_theatre
Ситуация спорная, и как Гальцеву удаётся сохранять равновесие между двумя семьями — загадка. Но официальная супруга юмориста ситуацию старается не усложнять и относится к ней по-философски, пишет "Экспресс-газета". Ещё в 2020 году женщина призналась, что для ревности в их с Юрием отношениях места нет.
Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации. Ну развёлся Петросян ради молоденькой. Это его жизнь. Его карма
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