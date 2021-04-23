"Королева "Тиктока" испугала фанатов суицидом в прямом эфире, который оборвали крики её мамы и сестры

21-летняя блогерша Дина Саева, которая считается "королевой "Тиктока" и занимает вторую строчку самых богатых блогеров России по версии Forbes, недавно изрядно встревожила поклонников. Девушка заявила, что ей нужно отдохнуть от суматохи и внимания, поэтому она удалит или закроет свои аккаунты в соцсетях. Дина так и сделала, но затем вышла в прямой эфир, в котором ничего не происходило, только виднелся чёрный экран.

Видео © Telegram / Yobajur

Фанаты ничего не понимали, строча растерянные сообщения в чат, пока не раздался грохот — кто-то пытался выбить дверь в комнату. Затем послышались голоса мамы Дины и её младшей сестры Малики — те в панике звали блогершу по имени. И вдруг кто-то начал кричать от ужаса, а девочка заверещала: "Она жива!" А после трансляция прекратилась. Поклонники пришли к жуткому выводу, что тиктокерша пыталась покончить с собой в прямом эфире.

Фото © Instagram / senoritasaeva

В последнее время Дина рассказывала, что у неё большие проблемы со здоровьем — как ментальным, так и физическим. Она призналась, что сильно страдает от травли — ей постоянно доставалось из-за национальности (блогерша — уроженка Душанбе, Таджикистан) и религии, а стоило ей оголить живот или плечи, как на неё сыпались угрозы в расправе.

Фото © Instagram / senoritasaeva

Девушке было сложно с этим справляться, поэтому она даже уехала в санаторий на 20 дней. Хотя многие подозревали (и подозревают до сих пор), что Дина ложилась в наркологическую клинику, чтобы избавиться от зависимости. Накануне тиктокерша снова решила отправиться в санаторий, где она планировала сделать передышку от всего хейта и злобы, что её окружали. Она написала в сториз следующее:

Фото © Instagram / senoritasaeva

Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Меня всё так же мучает моё состояние. Не только душевное, но и физическое. Я не хочу убегать от самой себя. Пора заканчивать. Пока меня не будет, помните того Дин-Дончика, который любит пончики и нутеллу. Люблю вас до бесконечности! И, пожалуйста, перестаньте меня жалеть. Я не маленький ребёнок Дина Саева

А затем провела жуткую трансляцию. Пока о состоянии Дины никаких новостей нет. Была это реальная попытка самоубийства или жестокий пранк — тоже неизвестно.

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