Ростуризм назвал сроки запуска программы кешбэка в 50% за путёвки в детские лагеря

Программа 50-процентной компенсации стоимости путёвок для школьников будет запущена до конца весны. Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов. На реализацию инициативы выделят порядка пяти миллиардов рублей, а уже с середины мая ей смогут воспользоваться родители свыше 350 тысяч детей школьного возраста.