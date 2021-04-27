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Ростуризм назвал сроки запуска программы кешбэка в 50% за путёвки в детские лагеря

Как ранее сообщили в Кремле, она не коснётся уже приобретённых туров. Тем, кто хочет вернуть часть средств, предложили внимательно изучить условия договора.

27 апреля 2021, 10:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Программа 50-процентной компенсации стоимости путёвок для школьников будет запущена до конца весны. Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов. На реализацию инициативы выделят порядка пяти миллиардов рублей, а уже с середины мая ей смогут воспользоваться родители свыше 350 тысяч детей школьного возраста.

Программа будет действовать с использованием механизма национальной платёжной системы карт "Мир". При онлайн-расчётах по этой платёжной системе предполагается возвращение суммы в размере 50% стоимости продукта.

Напомним, в ходе оглашения Послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря. 27 апреля СМИ сообщили, что россияне откладывают отдых детей в лагерях в ожидании кешбэка в 50%.

Программа кешбэка в 50% за путёвки в летние лагеря не коснётся уже приобретённых туров

Программа кешбэка в 50% за путёвки в летние лагеря не коснётся уже приобретённых туров

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка, в рамках которой возвращается 20% затрат на поездки по РФ. Позднее решение о продлении принял кабмин, на реализацию выделят ещё 4,7 миллиарда рублей.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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