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Украина высылает консула РФ в Одессе

В Киеве также назвали голословными обвинения в том, что "объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом".

27 апреля 2021, 10:10

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

МИД Украины объявил консула РФ в Одессе персоной нон грата, дипломат должен покинуть Незалежную до 30 апреля. Как заявили в ведомстве, это решение принято в ответ на высылку из Москвы сотрудника украинского посольства.

"Рассматриваем такой шаг как продолжение развёрнутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины, — заявили в ведомстве. — В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля".

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Раскрыто имя украинского дипломата, которого вышлют из России

При этом в Киеве назвали голословными обвинения в том, что "объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом".

Взаимная высылка дипломатов началась, когда в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка, его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже Сосонюка отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет, и выслали из страны. В ответ 21 апреля Украина выслала российского дипломата из Киева.

"Путают тёплое с мягким": Депутат Госдумы назвал истинные причины высылки Киевом российского дипломата

"Путают тёплое с мягким": Депутат Госдумы назвал истинные причины высылки Киевом российского дипломата

Спустя несколько дней Москва объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в России. Дипломат должен покинуть территорию нашей страны до конца дня 30 апреля.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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