Украина высылает консула РФ в Одессе
В Киеве также назвали голословными обвинения в том, что "объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом".
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
МИД Украины объявил консула РФ в Одессе персоной нон грата, дипломат должен покинуть Незалежную до 30 апреля. Как заявили в ведомстве, это решение принято в ответ на высылку из Москвы сотрудника украинского посольства.
"Рассматриваем такой шаг как продолжение развёрнутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины, — заявили в ведомстве. — В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля".
При этом в Киеве назвали голословными обвинения в том, что "объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом".
Взаимная высылка дипломатов началась, когда в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка, его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже Сосонюка отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет, и выслали из страны. В ответ 21 апреля Украина выслала российского дипломата из Киева.
"Путают тёплое с мягким": Депутат Госдумы назвал истинные причины высылки Киевом российского дипломата
Спустя несколько дней Москва объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в России. Дипломат должен покинуть территорию нашей страны до конца дня 30 апреля.
Выбор редакции
Песков приветствовал желание Зеленского побеседовать с Путиным и напомнил, о чём должен быть разговор
Раскрыто имя украинского дипломата, которого вышлют из России
Путин передаст Эрмитажу уникальные церковные экспонаты, изготовленные по заказу Александра II
Володин заявил, что длинные майские выходные помогут в снижении числа заболевших коронавирусом
Какие скрытые символы масонства блогер нашёл в клипе Агутина, который теперь подаёт иск на 1 млн
Комментариев: 0