В России хотят запретить вылов китов и дельфинов
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение и восстановление всего спектра российского биоразнообразия.
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Правительство готовит законопроект, запрещающий добычу китообразных, в том числе дельфинов и морских свиней. Об этом информирует во вторник пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Проектом федерального закона устанавливается запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных", — говорится в сообщении.
По словам Абрамченко, задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение и восстановление всего спектра российского биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, имеющих серьёзное значение для экосистемы.
"Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике", — приводит слова вице-премьера её пресс-служба.
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Ранее Лайф рассказывал, как в Хабаровском крае сотрудник МЧС спас трёх оказавшихся на суше белух — двух взрослых особей и одного малыша. Спасатель отгонял от китов местных собак и обливал их водой, а чтобы детёныш не пострадал от переохлаждения, его укутали тканью.
А месяц назад эксперты начали выяснять причины массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Чёрного моря. Говорят, что всему виной затяжные холода.
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