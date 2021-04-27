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В России хотят запретить вылов китов и дельфинов

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение и восстановление всего спектра российского биоразнообразия.

27 апреля 2021, 10:30

Фото © Pixabay

Правительство готовит законопроект, запрещающий добычу китообразных, в том числе дельфинов и морских свиней. Об этом информирует во вторник пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

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"Проектом федерального закона устанавливается запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных", — говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение и восстановление всего спектра российского биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, имеющих серьёзное значение для экосистемы.

"Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике", — приводит слова вице-премьера её пресс-служба.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Хабаровском крае сотрудник МЧС спас трёх оказавшихся на суше белух — двух взрослых особей и одного малыша. Спасатель отгонял от китов местных собак и обливал их водой, а чтобы детёныш не пострадал от переохлаждения, его укутали тканью.

А месяц назад эксперты начали выяснять причины массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Чёрного моря. Говорят, что всему виной затяжные холода.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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