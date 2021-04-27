"Недобросовестная конкуренция": Эксперт назвала политически мотивированным отказ Бразилии от "Спутника V"

Запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской антиковидной вакцины "Спутник V" однозначно имеет политические причины. Об этом Лайфу заявила политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы Кира Сазонова.

"Конечно же, это связано с политикой. И всё, что связано с тематикой вакцинации, к сожалению, в последние восемь месяцев превратилось в большую политику", — отметила политолог.

По словам Сазоновой, сейчас задача таких компаний, как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, — любыми методами "топить" "Спутник V" на внешнем рынке. В частности, не допускать подписания контрактов на поставку препарата в ту же самую Бразилию. Собеседница Лайфа напомнила, что в 2020 году США "прямым текстом убеждали бразильцев не закупать российскую вакцину".

"Это просто такая недобросовестная конкуренция. Что касается безопасности и эффективности препарата, это доказано уже даже не нашими специалистами, а специалистами по всему миру. Это всё влияние США, общей конъюнктуры, каких-то внешнеполитических задач, потому что сейчас вот заключишь договор с Россией на покупку "Спутника V" и будут думать все, что ты пророссийский", — пояснила эксперт.

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