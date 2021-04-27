"Недобросовестная конкуренция": Эксперт назвала политически мотивированным отказ Бразилии от "Спутника V"
Сейчас задача таких компаний, как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, — любыми методами "топить" препарат российского производства на внешнем рынке, уверена специалист.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской антиковидной вакцины "Спутник V" однозначно имеет политические причины. Об этом Лайфу заявила политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы Кира Сазонова.
"Конечно же, это связано с политикой. И всё, что связано с тематикой вакцинации, к сожалению, в последние восемь месяцев превратилось в большую политику", — отметила политолог.
По словам Сазоновой, сейчас задача таких компаний, как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, — любыми методами "топить" "Спутник V" на внешнем рынке. В частности, не допускать подписания контрактов на поставку препарата в ту же самую Бразилию. Собеседница Лайфа напомнила, что в 2020 году США "прямым текстом убеждали бразильцев не закупать российскую вакцину".
"Это просто такая недобросовестная конкуренция. Что касается безопасности и эффективности препарата, это доказано уже даже не нашими специалистами, а специалистами по всему миру. Это всё влияние США, общей конъюнктуры, каких-то внешнеполитических задач, потому что сейчас вот заключишь договор с Россией на покупку "Спутника V" и будут думать все, что ты пророссийский", — пояснила эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. Однако бразильское агентство по санитарному надзору пока не дало разрешение на ввоз российского препарата.
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