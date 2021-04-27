"Все вы такие дисциплинированные": Путин похвалил парламентариев за маски
Глава государства назвал ношение этого средства защиты требованием времени.
Путин похвалил парламентариев за маски. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин похвалил парламентариев на ношение масок на Совете законодателей, который проходит в эти минуты в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
"Все вы такие дисциплинированные, все в масках. Но ничего не поделаешь — требование времени. Но я всё равно вас всех вижу, узнаю. Рад возможности поздравить вас с Днём российского парламентаризма", — отметил глава государства.
Напомним, сегодня глава государства работает в Санкт-Петербурге: он принимает участие в заседании Совета законодателей РФ, также проведёт встречу с губернатором Северной столицы Александром Бегловым, посетит Государственный Эрмитаж и передаст музею уникальный комплект церковной утвари, которая в своё время принадлежала императору Александру II.
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