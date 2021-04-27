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Теперь без Бородиной: у Бузовой появится собственное шоу на ТНТ

Новый проект будет посвящён знаменитостям. Звёзды шоу-биза поделятся историями из личной жизни и поучаствуют в игровых активностях.

27 апреля 2021, 11:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COA6jPcn4Mn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Фото © Instagram / buzova86

Отказавшись от работы в обновлённом "Доме-2", Ольга Бузова, казалось бы, должна была направить все усилия на запись новых треков, но телеканал ТНТ не захотел прощаться с рейтинговой телеведущей. По некоторым данным, в ближайшее время Бузовой доверят вести собственное шоу о знаменитостях.

"В гости к Бузовой будут приходить звёзды российского шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать во всевозможных игровых активностях, параллельно делясь историями из личной жизни. Бородину в эту программу не пригласили, но она продолжит вести "Перезагрузку" на канале", — рассказал источник StarHit.

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Также, по данным издания, на ТНТ закрывается шоу "Бородина против Бузовой", в настоящее время телеведущие дорабатывают вместе последние дни на съёмочной площадке. Изначально продюсеры предполагали, что проект продлится до лета, но по неизвестной причине планы руководства резко поменялись.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось о закрытии телепроекта "Дом-2". Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. В начале апреля 2021 года телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что шоу будет выходить в его эфире, раскрыв дату перезапуска и имена ведущих. Полное название проекта теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь". Выпуски транслируются утром и вечером.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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