"Рекорды" прививочной кампании: на Украине лишь девять человек получили обе дозы вакцины от ковида
Всего же в стране первый компонент поставили 539 126 пациентам, из них двое привились за рубежом.
Фото © Pexels
На Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса обе дозы препарата получило лишь девять человек. Об этом в "Фейсбуке" сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"С начала вакцинальной кампании 539 126 человек получили прививки. Лишь девяти из них ввели две дозы препарата. Два человека получили первую дозу за границей", — написал Степанов.
Полностью привиты оказались двое жителей в Хмельницкой области, трое — в Черновицкой области и четверо — в Запорожской. Все они вакцинированы препаратом AstraZeneca. За минувшие сутки было сделано ещё 11 100 прививок первым компонентом.
С начала пандемии на Украине выявлено 2 248 038 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 1 829 596 пациентов, скончалось 42 950 человек.
Коронавирус: Главное
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине придумали водку под названием "Вакцина". Бутылка такого напитка в пересчёте на российские деньги продаётся за 260 рублей.
Выбор редакции
Украина высылает консула РФ в Одессе
Создатели "Спутника V" обвинили Бразилию в недопуске вакцины по политическим мотивам
"Недобросовестная конкуренция": Эксперт назвала политически мотивированным отказ Бразилии от "Спутника V"
Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Бывшего главреда газеты "Новгород" приговорили к четырём годам за изнасилование журналистки
Комментариев: 0