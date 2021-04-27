"Рекорды" прививочной кампании: на Украине лишь девять человек получили обе дозы вакцины от ковида

На Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса обе дозы препарата получило лишь девять человек. Об этом в "Фейсбуке" сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"С начала вакцинальной кампании 539 126 человек получили прививки. Лишь девяти из них ввели две дозы препарата. Два человека получили первую дозу за границей", — написал Степанов.

Полностью привиты оказались двое жителей в Хмельницкой области, трое — в Черновицкой области и четверо — в Запорожской. Все они вакцинированы препаратом AstraZeneca. За минувшие сутки было сделано ещё 11 100 прививок первым компонентом.

С начала пандемии на Украине выявлено 2 248 038 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 1 829 596 пациентов, скончалось 42 950 человек.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине придумали водку под названием "Вакцина". Бутылка такого напитка в пересчёте на российские деньги продаётся за 260 рублей.

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