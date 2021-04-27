"Беспрецедентное время": Аналитик назвал сроки полного восстановления спроса на нефть

Спрос на нефть в мире постепенно возвращается на допандемийный уровень, однако для полного восстановления понадобится ещё 20 месяцев. Об этом рассказал руководитель международного агентства по энергетическим исследованиям и бизнес-аналитике Яранд Ристад.

"Нам нужно ещё 20 месяцев, чтобы спрос вернулся на уровень предпандемии", — приводит его слова РИА "ФАН".

Ристад назвал нынешнее время на глобальном рынке нефти беспрецедентным, однако уточнил, что ситуация переменилась в сторону стабильного восстановления рынка, в том числе и за счёт вакцинации от коронавируса.

По словам эксперта, в будущем тренды на снижение углеродных выбросов и воздействия на окружающую среду будут значительно влиять на нефтяной спрос. Среди них он назвал развитие электротранспорта и водородной энергетики.

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг пристыдила мир за использование ископаемого топлива. По мнению девушки, это просто позор для жителей планеты. Она считает, что правительства должны прекратить поддержку добычи нефти и газа.

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