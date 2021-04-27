"В 90-х обещали что ни попадя": Путин призвал депутатов избегать пустословия и популизма перед выборами

Владимир Путин призвал депутатов избегать пустословия и популизма перед выборами. Видео © LIFE

В ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму кандидатам в депутаты следует соблюдать этику и закон, а также избегать пустословия и популизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей.

"Вы знаете, насколько это вредно: мы говорим постоянно, что надо избегать популизма, но в практике это продолжается. И, к сожалению, забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и 90-х годов: обещали всё что ни попадя. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. <…> Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственными по отношению к людям, честными", — сказал глава государства.

По словам Путина, обещать невозможное — значит порождать ожидания, которым не суждено сбыться. В итоге обманутые избиратели просто-напросто не будут доверять всей политической системе страны. Россия в этой сфере должна показывать хороший пример другим, подчеркнул президент. Также Путин призвал депутатов уважать своих оппонентов и вести "честную и прозрачную" борьбу в соответствии с нормами закона и политической этики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых требованиях к иноагентам при участии в выборах. Теперь им необходимо сообщать избирателям о своём статусе и не мешать выдвижению или победе кандидатов.

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