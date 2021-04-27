Актёров Паля и Иванова повезли на медосвидетельствование после избиения экс-игрока ЦСКА
Предстоит установить, находились ли предполагаемые участники драки в состоянии наркотического опьянения. Если у них есть синяки и ссадины, их тоже зафиксируют.
Александр Паль в фильме "Горько!" (2013) / Сайт "Кинопоиск" / © Bazelevs Distribution
Актёров Александра Паля и Даниила Иванова везут на освидетельствование на предмет состояния наркотического опьянения и ссадин после драки с бывшим хоккеистом молодёжной команды ЦСКА Кевином Антиповым. Об этом сообщают источники Лайфа.
Ногой по корпусу, лежачего — в голову: Лайф публикует новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем
Напомним, Лайф уже сообщал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался с дня рождения отца, когда на него напали. Трое неизвестных выбежали из автомобиля "Ауди" и набросились с кулаками на Антипова. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Александра Паля.
Изначально после беседы с дознавателем Паля и его приятеля отпустили домой в статусе свидетелей. По некоторым данным, они отказались дать официальные показания, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Как будут развиваться события дальше, будет известно по результатам медосвидетельствования.
А ранее во вторник Лайф публиковал новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем. На кадрах видно, как один из участников конфликта пинает Антипова в корпус, отчего спортсмен оказывается в лежачем положении, а затем получает удар в голову. После хоккеист встаёт и, шатаясь, отходит в сторону.
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