Актёров Паля и Иванова повезли на медосвидетельствование после избиения экс-игрока ЦСКА

Актёров Александра Паля и Даниила Иванова везут на освидетельствование на предмет состояния наркотического опьянения и ссадин после драки с бывшим хоккеистом молодёжной команды ЦСКА Кевином Антиповым. Об этом сообщают источники Лайфа.

Напомним, Лайф уже сообщал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался с дня рождения отца, когда на него напали. Трое неизвестных выбежали из автомобиля "Ауди" и набросились с кулаками на Антипова. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Александра Паля.

Изначально после беседы с дознавателем Паля и его приятеля отпустили домой в статусе свидетелей. По некоторым данным, они отказались дать официальные показания, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Как будут развиваться события дальше, будет известно по результатам медосвидетельствования.

А ранее во вторник Лайф публиковал новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем. На кадрах видно, как один из участников конфликта пинает Антипова в корпус, отчего спортсмен оказывается в лежачем положении, а затем получает удар в голову. После хоккеист встаёт и, шатаясь, отходит в сторону.

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