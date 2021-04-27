Владимир Путин анонсировал новые программы поддержки семей с детьми. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин пообещал гражданам новые программы поддержки семей с детьми. В ходе беседы с депутатами Госдумы, сенаторами и руководителями заксобраний регионов российский лидер отметил, что работа будет вестись поэтапно.

"Предложена новая мера — ввести выплату на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Все мы прекрасно понимаем, что дети, которые в этих семьях растут, они находятся, к сожалению, в наиболее уязвимом положении. Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова. — Прим. Лайфа) знает, мы вместе занимаемся этими вопросами. Мы будем делать всё постепенно, но делать дальше будем обязательно. Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", — пояснил глава государства в ходе заседания Совета законодателей.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка.

Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что, для того чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей.

Кроме того, Путин поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей. Президент указал на необходимость отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка.

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