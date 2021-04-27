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300 активистов ОНФ примут участие в праймериз "Единой России"

Голосование пройдёт в период с 24 по 30 мая в электронной форме, избирателей будут верифицировать через портал госуслуг.

27 апреля 2021, 11:35
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

300 активистов Общероссийского народного фронта из разных регионов России зарегистрировались в качестве кандидатов на предварительное голосование "Единой России". Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов.

"Много наших активистов, много наших ярких и талантливых людей в выборный год хотят попробовать избраться в политическом качестве. Естественно, мы всячески их в этом поддерживаем. У нас с вами заявились на праймериз "Единой России", это выборы в Госдуму и в законодательные органы власти [субъектов РФ], 300 человек", — отметил он.

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Кузнецов уточнил, что 170 активистов направили свои заявки для участия в праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, а остальные 130 — в региональные законодательные собрания. Стоит отметить, что из "Молодёжки ОНФ" порядка 100 человек также подали заявки на праймериз.

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Само голосование состоится в электронной форме, а избирателей будут верифицировать через портал госуслуг.

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Ранее президент России Владимир Путин на встрече с активистами движения "Мы вместе" поддержал предложение "Единой России" о более широком участии волонтёров в политике. Глава государства считает необходимым дать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы находить наиболее приемлемые ответы на все вопросы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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