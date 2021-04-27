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Россиянам перечислили уважительные причины неуплаты алиментов

Также Верховный суд напомнил и об ответственности за сознательное уклонение от выплат детям.

27 апреля 2021, 12:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Верховный суд перечислил жителям России основные случаи, в которых допускается неуплата алиментов. Отмечается, что всего таких причин может быть три.

Так, в первую очередь, неуплата алиментов допускается, если плательщик заболел и лишился трудоспособности. В частности, это касается тех случаев, когда по каким-то причинам работодатель задерживает зарплату или банк совершил ошибку. Вторая причина для неуплаты алиментов касается форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, эпидемия и прочее). И, наконец, последняя причина для неуплаты — прохождение алиментщиком службы в армии.

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В Верховном суде уточнили, что список вышеперечисленных причин не является конечным. В каждом отдельном случае нужно оценивать мотивы, материальное и семейное положение алиментщика. Также россиянам напомнили и об ответственности за сознательное уклонение от уплаты.

"Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьёй "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция — год лишения свободы", — цитирует РИА "Новости" постановление пленума Верховного суда.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Москве многодетному отцу насчитали пять миллионов рублей долга по алиментам. При этом сам мужчина утверждает, что исправно вносил платежи, а экс-супруга пытается выбить из него деньги незаконно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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