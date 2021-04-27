В Петербурге к Пасхе установят несколько гигантских яиц. Видео © VK / Телеканал "Санкт-Петербург"

В этом году к празднованию Пасхи в Санкт-Петербурге решили подойти по-особенному. Музей Фаберже представил творческий проект, в рамках которого в городе появится пять арт-объектов из гигантских яиц, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Яйца расписали известные художники, среди которых Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Светлана Бойко и Кирилл Овчинников. Последний представит работу под названием "Мужской разговор". На синем яйце изображено два петуха, которые "разговаривают" перьями, разлетающимися в разные стороны.

В работе художники не ориентировались на Музей Фаберже, а создавали произведения по собственной фантазии. Единственным их правилом было не использовать чёрный цвет.

На данный момент неизвестно, где именно будут располагаться арт-объекты, однако, как заметил Овчинников, где бы они ни находились, "везде будет хорошо".

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