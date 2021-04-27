Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

Установлено, что корпорация "злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS".

27 апреля 2021, 12:32
6953
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба России наложила на Apple Inc. штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства.

"Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путём совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений "родительского контроля", — говорится в сообщении службы.

Компьютер, планшет и смартфон ценой в несколько месяцев жизни. Apple себя переоценивает

Компьютер, планшет и смартфон ценой в несколько месяцев жизни. Apple себя переоценивает

Apple выдали предписание об устранении нарушения, теперь компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Также корпорацию обяжут не создавать преимуществ для своих приложений.

Два приятеля из Екатеринбурга взломали Face ID и потребовали от Apple обещанный $1 миллион — видео

Два приятеля из Екатеринбурга взломали Face ID и потребовали от Apple обещанный $1 миллион — видео

Напомним, в августе прошлого года ФАС начала расследование в связи с действиями американской корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Причиной стало заявление Лаборатории Касперского. Известный российский разработчик антивирусных программ и других приложений заметил, что Apple необоснованно отклоняет новые версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), после того как в App Store появилось их собственное приложение Screen Time со схожим функционалом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1