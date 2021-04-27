ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

Федеральная антимонопольная служба России наложила на Apple Inc. штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства.

"Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путём совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений "родительского контроля", — говорится в сообщении службы.

Apple выдали предписание об устранении нарушения, теперь компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Также корпорацию обяжут не создавать преимуществ для своих приложений.

Напомним, в августе прошлого года ФАС начала расследование в связи с действиями американской корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Причиной стало заявление Лаборатории Касперского. Известный российский разработчик антивирусных программ и других приложений заметил, что Apple необоснованно отклоняет новые версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), после того как в App Store появилось их собственное приложение Screen Time со схожим функционалом.

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