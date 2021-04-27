В Казани при обыске в квартире пиротехника-любителя прогремел взрыв
Сразу после этого в многоэтажке разгорелся пожар. Стёкла в оконных рамах оказались выбиты на семи этажах.
В Казани произошёл взрыв в жилом доме из-за пиротехника-любителя. Видео © "Казань онлайн"
В Казани в одной из квартир жилого дома произошёл взрыв с последующим возгоранием. Местные издания пишут, что стёкла оказались выбиты на семи этажах. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили Лайфу в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, инцидент произошёл на втором этаже в ходе обысков по делу о хранении взрывчатых веществ. Сегодня утром полицейские пришли в квартиру пиротехника-любителя, где обнаружили гильзы, провода, фитили и порох. По предварительным данным, взрыв прогремел в квартире 49-летнего Эрика Н. Как утверждает местный паблик "Казань онлайн", мужчина уже давно занимается созданием фейерверков.
"Во время изъятия запрещённых предметов произошло их возгорание, которое было локализовано в кратчайшие сроки. В настоящее время подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб", — отметили в ведомстве.
Добавим, что приехавшие спасатели потушили пожар в течение получаса. Пять человек вывели с помощью масок, ещё десять жильцов эвакуировались самостоятельно.
Ранее Лайф сообщал, что девятилетний мальчик из Омска подорвался на дедушкиной гранате, которую нашёл среди своих игрушек. Ребёнка госпитализировали с травмами рук, головы, плеча, грудной клетки. Осколки взрывного устройства направлены на экспертизу.
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