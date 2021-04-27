Москвич купил в Сети iPhone 12 Pro Max, но вместо гаджета ему прислали болт

Житель Москвы Кирилл решил порадовать себя новеньким смартфоном iPhone 12 Pro Max и купил его в интернет-магазине, однако вместо устройства за 100 тысяч рублей получил посылку со здоровенным болтом.

Забрав долгожданное устройство с почты и обнаружив внутри коробки болт, 22-летний парень написал сотрудникам магазина, на что те ответили, что не знают, каким образом телефон исчез. Для подтверждения своих слов молодой человек даже отправил фотографии, но в магазине заявили, что ничего не получали, и посоветовали обратиться в компанию PayPal для получения некоего подтверждения, что товар доставлен, так как без него они не могут рассмотреть жалобу.

Ещё одним странным фактом стало предложение от сотрудников сходить на почту и проверить подмену там. Как стало известно Лайфу, "айфон" был приобретён на сайте, о котором нелестно отзываются пользователи. Магазин, в который обратился Кирилл, юзеры окрестили мошенническим.

Поняв, что нарвался на аферистов, Кирилл обратился в полицию. Копию заявления он также отправил в PayPal, где существует программа защиты покупателей от мошеннических действий. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее Лайф рассказывал, что 16-летний школьник обменял iPhone на разбитые "Жигули" ради дрифта по ночному Кирову. До встречи с полицией он успел сломать фару и оторвать бампер.

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