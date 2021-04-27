"Шрамы ещё не прошли": Экс-супруга актёра Епифанцева рассказала о последствиях драки в баре

Актриса Анастасия Веденская, которой в феврале в одном из ресторанов Санкт-Петербурга разбили голову пивным бокалом, рассказала Лайфу о восстановлении от полученных травм.

"Головных болей нет, но шрамы ещё не прошли, они очень долго будут заживать. Сказали пока надо ждать, а потом уже будет видно, непонятно пока, но какие-то процедуры точно нужно будет делать, возможно лазер", — сказала бывшая супруга актёра Владимира Епифанцева.

По словам собеседницы, ей приходится много денег тратить на разные мази, крема и специальные пластыри, но сейчас сложно говорить о том, заживут ли шрамы.

Адвокат девушки Дмитрий Ефремов заявил, что правоохранители отказываются возбуждать уголовное дело, не видя состава преступления, и предлагают идти в суд в частном порядке.

"Мы с этим крайне не согласны, считаем, что здесь должно проводиться полноценное расследование, поэтому пишем жалобу", — уточнил юрист.

Ефремов также заметил, что обидчица не пыталась выйти на связь и уладить конфликт мирным путём. Поэтому они будут подавать иск на компенсацию морального и физического ущерба, сумма которого пока не определена.

Напомним, в феврале в ресторане в Питере одна из участниц застолья разбила о голову Анастасии Веденской пивной бокал. Через некоторое время в драку вмешался бывший супруг пострадавшей, актёр Владимир Епифанцев, который избил участников конфликта.

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