"Шрамы ещё не прошли": Экс-супруга актёра Епифанцева рассказала о последствиях драки в баре
Адвокат девушки заметил, что правоохранители отказываются возбуждать уголовное дело, но юрист не сдаётся.
Фото © Instagram / anastasia_vedenskaia
Актриса Анастасия Веденская, которой в феврале в одном из ресторанов Санкт-Петербурга разбили голову пивным бокалом, рассказала Лайфу о восстановлении от полученных травм.
"Головных болей нет, но шрамы ещё не прошли, они очень долго будут заживать. Сказали пока надо ждать, а потом уже будет видно, непонятно пока, но какие-то процедуры точно нужно будет делать, возможно лазер", — сказала бывшая супруга актёра Владимира Епифанцева.
По словам собеседницы, ей приходится много денег тратить на разные мази, крема и специальные пластыри, но сейчас сложно говорить о том, заживут ли шрамы.
Адвокат девушки Дмитрий Ефремов заявил, что правоохранители отказываются возбуждать уголовное дело, не видя состава преступления, и предлагают идти в суд в частном порядке.
"Мы с этим крайне не согласны, считаем, что здесь должно проводиться полноценное расследование, поэтому пишем жалобу", — уточнил юрист.
Ефремов также заметил, что обидчица не пыталась выйти на связь и уладить конфликт мирным путём. Поэтому они будут подавать иск на компенсацию морального и физического ущерба, сумма которого пока не определена.
Напомним, в феврале в ресторане в Питере одна из участниц застолья разбила о голову Анастасии Веденской пивной бокал. Через некоторое время в драку вмешался бывший супруг пострадавшей, актёр Владимир Епифанцев, который избил участников конфликта.
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