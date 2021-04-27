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"Шрамы ещё не прошли": Экс-супруга актёра Епифанцева рассказала о последствиях драки в баре

Адвокат девушки заметил, что правоохранители отказываются возбуждать уголовное дело, но юрист не сдаётся.

27 апреля 2021, 13:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLMH80YFrj0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anastasia_vedenskaia</a></p>

Фото © Instagram / anastasia_vedenskaia

Актриса Анастасия Веденская, которой в феврале в одном из ресторанов Санкт-Петербурга разбили голову пивным бокалом, рассказала Лайфу о восстановлении от полученных травм.

"Головных болей нет, но шрамы ещё не прошли, они очень долго будут заживать. Сказали пока надо ждать, а потом уже будет видно, непонятно пока, но какие-то процедуры точно нужно будет делать, возможно лазер", — сказала бывшая супруга актёра Владимира Епифанцева.

По словам собеседницы, ей приходится много денег тратить на разные мази, крема и специальные пластыри, но сейчас сложно говорить о том, заживут ли шрамы.

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Бывшая жена актёра Епифанцева показала травмы после драки в петербургском ресторане

Адвокат девушки Дмитрий Ефремов заявил, что правоохранители отказываются возбуждать уголовное дело, не видя состава преступления, и предлагают идти в суд в частном порядке.

"Мы с этим крайне не согласны, считаем, что здесь должно проводиться полноценное расследование, поэтому пишем жалобу", — уточнил юрист.

Ефремов также заметил, что обидчица не пыталась выйти на связь и уладить конфликт мирным путём. Поэтому они будут подавать иск на компенсацию морального и физического ущерба, сумма которого пока не определена.

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Напомним, в феврале в ресторане в Питере одна из участниц застолья разбила о голову Анастасии Веденской пивной бокал. Через некоторое время в драку вмешался бывший супруг пострадавшей, актёр Владимир Епифанцев, который избил участников конфликта.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова
Никита Могилев
Никита Могилев

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