Госпитализированного с пневмонией экс-министра Абызова на носилках доставили на заседание суда

Тяжелобольного Михаила Абызова на носилках принесли в комнату для видео-конференц-связи, чтобы провести заседание Мосгорсуда. Видео © LIFE

Экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на носилках принесли в комнату для видео-конференц-связи, чтобы провести заседание Мосгорсуда. Об этом сообщил Лайфу его адвокат.

"Он (Михаил Абызов. — Прим. Лайфа) сказал, что его лечат какими-то пенициллинами времён Второй мировой войны, ему плохо. Находясь на заседании, он лежал на столе, его принесли туда на носилках. Сопровождающее лицо, которое было в левой части экрана, было полностью одето как в инфекционных больницах", — рассказал Юлий Тай.

По словам адвоката, Абызов находится в больнице при СИЗО "Матросская Тишина" с диагнозом "коронавирус". Однако, по результатам обследования, накануне врачи решили, что экс-министр может участвовать в заседании. Комментируя требования адвоката отложить дело, сторона обвинения назвала информацию о заболевании Абызова маскарадом. Однако в итоге судья принял решение всё-таки перенести заседание на 13 мая.

"Больного человека, который еле сидит, на носилках приносить в ВКС — это запредельный цинизм. Особенно в Страстную неделю и Великий вторник. Это за гранью", — подытожил юрист.

Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям — отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. В августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.

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