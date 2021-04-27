"Прогноз только один": В Госдуме уверены в завершении строительства "Северного потока – 2"

Отмечается, что трубопроводный газ значительно выгоднее сланцевого и по надёжности, и по цене, и это понимают противники проекта.

Строительство трубопровода "Северный поток – 2" будет завершено. Об этом заявил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

"Прогноз может быть только один — проект будет завершён", — приводит его слова RT.

Парламентарий отметил, что попытки помешать достройке трубопровода ещё будут, ведь есть те, кому наличие российского газа в Европе составит конкуренцию, однако этот проект выгоден европейским странам.

"В любом случае это логичный проект, который вписывается в ту логику, которая строится вокруг экономики использования этого газа непосредственно на территории Европы", — заметил депутат.