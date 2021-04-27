"Прогноз только один": В Госдуме уверены в завершении строительства "Северного потока – 2"
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Отмечается, что трубопроводный газ значительно выгоднее сланцевого и по надёжности, и по цене, и это понимают противники проекта.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" будет завершено. Об этом заявил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
"Прогноз может быть только один — проект будет завершён", — приводит его слова RT.
Парламентарий отметил, что попытки помешать достройке трубопровода ещё будут, ведь есть те, кому наличие российского газа в Европе составит конкуренцию, однако этот проект выгоден европейским странам.
"В любом случае это логичный проект, который вписывается в ту логику, которая строится вокруг экономики использования этого газа непосредственно на территории Европы", — заметил депутат.
Гладких добавил, что трубопроводный газ значительно выгоднее сланцевого и по надёжности, и по цене, и это понимают все противники проекта.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.