Драматург Аркадий Инин попал в больницу с коронавирусом
Врачи оценивали его состояние как средней тяжести.
Фото © ТАСС / Андрей Епихин
Киносценарист, актёр и драматург Аркадий Инин попал в больницу. Во ВГИКе, где он преподаёт, заявили, что Инину поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", а его состояние врачи оценивали как средней тяжести.
"Я в больнице, уже выздоравливаю", — рассказал сам Инин ТАСС.
А ранее певец Лев Лещенко рассказал, как после коронавируса перенёс четыре сердечных приступа. Артист оказался в инфекционной больнице в Коммунарке 24 марта 2020 года. Из-за ухудшения состояния его даже переводили в реанимацию, но всё закончилось благополучно и в апреле 2020 года Льва Валерьяновича выписали.
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