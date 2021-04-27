Зеленский предложил создать параллельный "нормандскому" формат переговоров по Донбассу
В обсуждении, по задумке политика, должны участвовать "мощные страны", выражающие желание помочь Украине в прекращении войны.
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном создании нового формата переговоров по ситуации в Донбассе, который будет идти параллельно "нормандскому". Его слова приводит сайт главы Незалежной.
"Может быть расширение, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьёзными, мощными игроками", — сказал Зеленский.
Украинский лидер заметил, что конкретные страны войдут в новый формат не из-за своей мощи, а потому что они выражают желание помочь Киеву в прекращении войны.
Ранее Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Однако позднее заметил, что не намерен отказываться от договорённостей.
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