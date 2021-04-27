В Карабахе на мине подорвалось авто российских миротворцев

Машина с российскими миротворцами подорвалась на противотанковой мине в Нагорном Карабахе. Инцидент произошёл три дня назад, сообщило армянское государственное информационное агентство Armenpress.

"Двое военнослужащих получили ранения. На данный момент они находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает", — пояснил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил Нагорный Карабах и двустороннее сотрудничество с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном.

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. И Армения, и Азербайджан сразу ввели военное положение. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

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