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В Карабахе на мине подорвалось авто российских миротворцев

Двое военнослужащих получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

27 апреля 2021, 14:04
<p>Миротворческий контингент ВС РФ в Нагорном Карабахе. © Минобороны РФ / ТАСС</p>

Миротворческий контингент ВС РФ в Нагорном Карабахе. © Минобороны РФ / ТАСС

Машина с российскими миротворцами подорвалась на противотанковой мине в Нагорном Карабахе. Инцидент произошёл три дня назад, сообщило армянское государственное информационное агентство Armenpress.

"Двое военнослужащих получили ранения. На данный момент они находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает", — пояснил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах и Украину

Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах и Украину

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил Нагорный Карабах и двустороннее сотрудничество с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном.

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. И Армения, и Азербайджан сразу ввели военное положение. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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