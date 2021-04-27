Одиозного украинского депутата Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ
Руководство ассамблеи сочло недопустимым поведение скандалиста, которого уже неоднократно выгоняли из зала и выключали ему микрофон.
Фото © Facebook/Алексей Гончаренко
Представителя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексея Гончаренко на три месяца лишили возможности выступления из-за неприемлемого поведения в ходе зимней сессии ассамблеи. Об этом сообщил сам одиозный украинец в своём телеграме. По словам Гончаренко, всему виной "донос председателя российской делегации Петра Толстого".
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"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца", — пожаловался подписчикам парламентарий.
Напомним, что в конце января текущего года российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и в профильный комитет по регламенту с просьбой дать оценку провокационным и хамским высказываниям представителя делегации Украины Алексея Гончаренко, который позволил себе прямо с трибуны оскорбить российских коллег Петра Толстого и Леонида Слуцкого.
Впрочем, это была не последняя его дерзкая выходка. На днях председатель ПАСЕ лично прервал выступление Гончаренко, когда он попытался превратить заседание в фарс, развернув над трибуной украинский флаг.
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